Рудова засветила мягкое место, приплюснув его на пляже: озорница бесстыдная (фото)

Звезда в настоящий момент отдыхает в Дубае, где, наверняка, покорила не одно мужское сердце.

Ведь трудно не поддаться очарованию этой чертовки! Рудова умеет делать такие кадры, что сильную половину человечества просто оторопь берет.

На сей раз Наталья Рудова разбередила сердца поклонников, представ в малюсеньком бикини, которое откровенно показало ее мягкое место. Присев, артистка чуть приплюснула его интригующе.