Этого нельзя делать до 18 января: как пережить период ретроградного Меркурия и избежать неудач

Период ретроградного Меркурия каждый год приходит в разное время. Однако именно в этот период зачастую происходят неурядицы в жизни, могут вспыхивать ссоры. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова рассказала, что ретроградный период продлится до 18 января. Меркурий будет в Козероге. ё
Эта планета, которая отвечает за профессиональные качества и финансы находится в обратном движении, а значит, в этих сферах могут произойти неприятности.
«В этот период не стоит планировать крупные проекты, сделки и подписание договоров, а также важные мероприятия, связанные с профессиональной и учебной деятельностью, например, повышение квалификации, мастер-классы, собеседования и презентации», – пояснила Мирелла.
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По словам эксперта, лучше отказаться от покупок и совершения каких-либо денежных операций. В это время лучше посвятить свое время близким. Также Гасанова рекомендует завершить незаконченные дела и избавить от хлама, который мог накопиться дома. Будет еще лучше, если отпустить весь негатив. А особенно полезными станут занятия спортом и любимым хобби.
«Помните, что Меркурий уважает ответственность и пунктуальность, поэтому играйте по его правилам», – заявила она, пишет «Вечерняя Москва».