Этого нельзя делать до 18 января: как пережить период ретроградного Меркурия и избежать неудач

Период ретроградного Меркурия каждый год приходит в разное время. Однако именно в этот период зачастую происходят неурядицы в жизни, могут вспыхивать ссоры. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова рассказала, что ретроградный период продлится до 18 января. Меркурий будет в Козероге. ё

Эта планета, которая отвечает за профессиональные качества и финансы находится в обратном движении, а значит, в этих сферах могут произойти неприятности.