Едва заметные трусики, масло в руках: Рудова сверкнула «аппетитками» на отдыхе в Дубае

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Она каждый год снимается в новых проектах. Блондинка также появляется на вечеринках и красных дорожках. Она предпочитает выглядеть женственно. В 39 лет артистка не перестает следить за фигурой и регулярно заниматься спортом.
На этот раз Рудова улетела в Дубай на новогодние каникулы. Она наслаждается солнечной погодой. Актриса то и дело красуется в купальнике на побережье. На этот раз она облачилась в оливковое мини-бикини. Наталья прилегла на пляже, продемонстрировать свои бедра в едва заметных трусиках. В руках она держала масло для загара.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие были ошарашены таким кадром. «Вот бы и мне такую фигурку, думаю к весне будет», «Ну очень красивая», «Ой, аппетитные изгибы», «А масло для всех зон?», «Какая вы шалунья», «Прям на людях себя намазываете?», «тут даже трусики едва заметны», — стали писать в Сети.