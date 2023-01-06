Едва заметные трусики, масло в руках: Рудова сверкнула «аппетитками» на отдыхе в Дубае

На этот раз Рудова улетела в Дубай на новогодние каникулы. Она наслаждается солнечной погодой. Актриса то и дело красуется в купальнике на побережье. На этот раз она облачилась в оливковое мини-бикини. Наталья прилегла на пляже, продемонстрировать свои бедра в едва заметных трусиках. В руках она держала масло для загара.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».