Никита Михалков переведен в реанимацию в тяжелом состоянии

Никита Михалков вскоре после Нового года обратился к врачам. Он был госпитализирован 5 января. Пресс-секретарь звезды кино Ирина Мячина ранее подтвердила сайту Teleprogramma.pro, что мэтр находится в медицинском учреждении. По ее словам, у артиста диагностировали грипп. Однако на следующий день стало известно, что он находится в ковидной больнице.
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По некоторым данным, Никита Сергеевич находится в тяжелом состоянии. Его перевели в реанимацию. У режиссера диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония и интоксикационный синдром.
По информации Mash, 77-летний Михалков заболел за два дня до госпитализации, его состояние ухудшилось 5 января. Скорую он вызвал самостоятельно. Артист был госпитализирован в сопровождении близких, а уже позже переведен в ковидную больницу.
Напомним, что в 1995 году его удостоили «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». На эту премию также номинировали его ленты «„Урга — территория любви“» и «12». Никита Сергеевич возглавляет Московский международный кинофестиваль.