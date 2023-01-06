Волочкова в трусиках-ниточках засветила интимную зону у бассейна: плюхнулась своими «булочками» прямо в воду

Анастасия Волочкова уже давно строит карьеру и может похвастаться тем, что была солисткой Большого театра. Однако теперь она выступает со своими постановками. В 46 лет артистка продолжает держать себя в форме. Она не боится носить короткие платья и другие смелые наряды. Звезда недавно объявила, что снова готовится к свадьбе.
На этот раз Анастасия улетела на Мальдивы, но без своего жениха. Она сразу стала публиковать пикантные кадры с курорта. Примечательно, что балерина не перестает демонстрировать свой шпагат. А 6 января она вышла к бассейну в алом мини-бикини. Волочкова предпочла щегольнуть в трусиках-стрингах. Она села прямо в воду, засветив «межножье».
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Я тут успела уже обгореть частично. Дорвалась до солнца, называется», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Волочкова. Однако некоторые посчитали ее купальник слишком откровенным. «Какой там хороший отдых? Вокруг ни души, один фотограф рядом», «Зона бикини ужас!», «Булочки нужно поджарить», «Очень стройная вы», — стали писать подписчики.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды