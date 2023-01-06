Волочкова в трусиках-ниточках засветила интимную зону у бассейна: плюхнулась своими «булочками» прямо в воду

На этот раз Анастасия улетела на Мальдивы, но без своего жениха. Она сразу стала публиковать пикантные кадры с курорта. Примечательно, что балерина не перестает демонстрировать свой шпагат. А 6 января она вышла к бассейну в алом мини-бикини. Волочкова предпочла щегольнуть в трусиках-стрингах. Она села прямо в воду, засветив «межножье».

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