«Она была Моникой. А я был Чендлером»: принц Гарри признался в любви к Кортни Кокс

Откровения принца Гарри из его предстоящих мемуаров продолжают утекать в Сеть. В одном из отрывков книги он признался, что до встречи с Меган Маркл был влюблен в другую известную американскую актрису и однажды даже переночевал в ее доме.

Как-то в молодости Гарри и его приятели тусовались в Лос-Анджелесе, и им посчастливилось остановиться дома у Кортни Кокс, пока она была в отъезде. Принц пишет в мемуарах, что для него, как фаната «Друзей», «идея переночевать у Моники была очень привлекательной и забавной». Но потом актриса внезапно вернулась, правда, выгонять молодых людей не стала.

«Я был в замешательстве, потому что… Она была Моникой. А я был Чендлером, — цитирует Гарри издание Us Weekly. - Я задавался вопросом, наберусь ли я когда-нибудь смелости, чтобы сказать ей. Было ли в Калифорнии достаточно текилы, чтобы сделать меня таким храбрым?»

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