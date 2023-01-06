Опасный жест: Яна Кошкина в декольте-подставке наклонилась так, что едва не выронила пышное «богатство» - белья-то нет!

Актриса и телеведущая Яна Кошкина поспешила записать видеопоздравление с Новым годом для своих подписчиков в соцсети. Звезда нарядилась в яркое платье-бюстье главного цвета наступившего года Viva Magenta. Но даже не яркий малиново-красный привлек повышенное внимание публики к образу красотки, а его конструктивные особенности.

В финале своего обращения Кошкина опасно наклонилась вперед, посылая воздушный поцелуй зрителям. Люди не смогли не увидеть, что нижнего белья на красотке нет. Более того, декольте формата «подставка» едва удержало пышные округлости актрисы, - она сильно рисковала выронить их, когда совершала свой жест.