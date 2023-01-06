«Потрясающий спа-день»: Джереми Реннер показал, как мать и сестра ухаживают на ним в больнице

Джереми Реннер

Джереми Реннер, селфи из больницы. Фото: Global Look Press

Актер был госпитализирован после инцидента со снегоуборочной техникой.

7 января голливудскому актеру Джереми Реннеру исполнится 52 года. К сожалению, свой день рождения звезда боевиков отметил в больничной палате – после несчастного случая, когда снегоочистительная машина серьезно поранила его ногу.

Лучник из «Мстителей» опубликовал в социальной сети видео, как к нему в больницу пришли сестра и мать. Родственники заботятся об актере – устроили ему первое после госпитализации мытье головы в специальной шапочке.

«Не совсем прекрасный день в отделении интенсивной терапии превратился в потрясающий спа-день с моими сестрой и мамой. Большое спасибо», - написал Реннер в Twitter.

Надеемся, что он скоро поправится.

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Американская пресса пишет, что во время обильного новогоднего снегопада 1 января в Северной Неваде Джереми вышел из дома помочь застрявшему соседу, но на него наехала снегоочистительная техника. Актер получил серьезную травму ноги и удар в грудь и в критическом состоянии был экстренно доставлен в больницу по воздуху. Судя по видео, он чувствует себя неплохо.

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