«Потрясающий спа-день»: Джереми Реннер показал, как мать и сестра ухаживают на ним в больнице

7 января голливудскому актеру Джереми Реннеру исполнится 52 года. К сожалению, свой день рождения звезда боевиков отметил в больничной палате – после несчастного случая, когда снегоочистительная машина серьезно поранила его ногу.

Лучник из «Мстителей» опубликовал в социальной сети видео, как к нему в больницу пришли сестра и мать. Родственники заботятся об актере – устроили ему первое после госпитализации мытье головы в специальной шапочке.