«Потрясающий спа-день»: Джереми Реннер показал, как мать и сестра ухаживают на ним в больнице

7 января голливудскому актеру Джереми Реннеру исполнится 52 года. К сожалению, свой день рождения звезда боевиков отметил в больничной палате – после несчастного случая, когда снегоочистительная машина серьезно поранила его ногу.
Лучник из «Мстителей» опубликовал в социальной сети видео, как к нему в больницу пришли сестра и мать. Родственники заботятся об актере – устроили ему первое после госпитализации мытье головы в специальной шапочке.
«Не совсем прекрасный день в отделении интенсивной терапии превратился в потрясающий спа-день с моими сестрой и мамой. Большое спасибо», - написал Реннер в Twitter.
Надеемся, что он скоро поправится.
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Американская пресса пишет, что во время обильного новогоднего снегопада 1 января в Северной Неваде Джереми вышел из дома помочь застрявшему соседу, но на него наехала снегоочистительная техника. Актер получил серьезную травму ноги и удар в грудь и в критическом состоянии был экстренно доставлен в больницу по воздуху. Судя по видео, он чувствует себя неплохо.