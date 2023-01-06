Волочкова в одних стрингах отожгла на Мальдивах: остров обомлел

Звезда балета Анастасия Волочкова в первые дни нового года поспешила на свой любимый курорт – Мальдивы. Артистка долго добиралась до острова, и едва только ступив на песок, тут же стала раздеваться. В итоге на ней остались одни стринги, но для фотосессии и этого оказалось достаточно.

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Балерина позировала и в море, прикрывая платком грудь, и в кустиках. Войдя в заросли, Волочкова решила воспользоваться листком, приложив его к интимным местам. Получилось очень оригинально, однако подписчики в соцсетях посчитали, что для размеренного острова появление звезды станет испытанием – обомлевшие местные еще долго будут приходить в себя.