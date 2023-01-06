Пляж вздрогнул: Рудова в малом купальнике показала, как вываливается с разных сторон пышный бюст

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова улетела отдыхать в Дубай еще в прошлом году. Актриса успела разочароваться в курорте, но отпуск пока продолжается, поэтому ее регулярно видят на местном пляже, красивую и в миниатюрных купальниках.

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Черное бикини, в котором Рудова появилась на побережье Персидского залива, едва прикрыло увеличившийся бюст. Люди заподозрили, что купальник давно стал мал для пышных прелестей актрисы, но девушка ничуть не смутилась, когда натянула себе тесемки на шею.