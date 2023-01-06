Фигурка что надо: Илана из «Уральских пельменей» на пляже покрасовалась в бикини без пуш-ап

Звезда комедийного телепроекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева с семьей улетела на Пхукет. Там она отпраздновала Новый год и теперь готовится встречать Рождество.

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Илана много гуляет, устаивает шопинг с дочкой, а также не забывает про пляж, хоть и появляется там достаточно редко. В одну из коротких вылазок к морю Юрьева решила показать себя в бикини. Оказалось, что звезда предпочитает зеленую модель купальника без пуш-ап. Фигура у теледивы что надо, поэтому купальный комплект сел на ней идеально.