Валя Карнавал в откровенном платье завязала декольте в узелок: полушариям тесно, полушария вылезли

Блогерша Валя Карнавал давно строит карьеру певицы. Именно это ее занятие пару лет назад стало поводом для скандала с Ларисой Долиной – легенда эстрады обвинила девочку в неумении петь и отсутствии слуха. Тем не менее, юная и дерзкая Интернет-звезда давно переместилась не только на эстраду, но и в эфир Первого канала.

В новогодние каникулы у Карнавал, как и у других больших звезд, все выступления расписаны. На очередной концерт красотка явилась в белоснежном платье – того требовал дресс-код Snow party. Наряд оказался своеобразным: мини с разрезом до зоны бикини, открытые плечи и бескрайняя зона декольте. Правда, на груди Валя повязала тесный узелок, отчего бюсту стало тесно – внушительные полушария пикантно вылезли наружу.