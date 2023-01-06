Вслед за Вайкуле: Лорак отказалась от русского языка

Многие русскоязычные знаменитости начали отказываться от русского языка. Например, Максим Галкин* стал шутить то на латышском, то на украинском, Лайма Вайкуле записывает видеообращения на языке своей родины. Вот и Ани Лорак, сделавшая блестящую карьеру в России, перешла на украинский.

Артистка свой первый в новом году пост в соцсети написала на украинском языке. Она пожаловалась, что переживает за брата, который провел новогоднюю ночь в бомбоубежище. Только вот сочувствия от соотечественников певица не получила – на нее накинулись с проклятиями земляки из Незалежной, требуя не использовать родной язык.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента