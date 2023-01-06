Не прикрыла тылы: Аня Покров в бикини повернулась своим самым пышным местом

Участница шоу «Звезды в Африке» Аня Покров, как и многие другие тиктокеры, улетела в США, чтобы строить карьеру там. Девушка продолжает общаться с российской публикой, не бросая соцсети, и в новогодние каникулы рассказала, что приехала отдохнуть на пляж в Майами.

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После чего последовала серия фотографий с побережья. Красотка продемонстрировала свои лучшие ракурсы, повернувшись самым пышным местом к камере. Стринги исчезли в недрах крепкого тыла блогерши, и подписчикам понравилось лицезреть такое.