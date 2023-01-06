Олды тут? Вот как сейчас выглядит Алексей Потехин из «Руки вверх!» - узнать сложно, но можно

Группы «Руки вверх!» порвала танцполы в 90-е, а поклонники дуэта по сей день угадывают с первых нот легендарные хиты «Алешка», «18 мне уже», «Крошка моя». Когда коллектив распался, Сергей Жуков, автор и композитор песен, продолжил писать летопись группы в одиночку, а его напарник Алексей Потехин пропал со всех радаров. И вот в новогодние каникулы случилось чудо – дуэт воссоединился!

Сергей Жуков показал видео, на котором они с Алексеем Потехиным зажигают вместе. Встретились бывшие напарники, потусили и записали для фанатов ностальгичные кадры, от которых сердечки олдов затрепетали, а в голове включилась кассета «Руки вверх!».

«Ностальгия в глаз попала», - подписал видео Жуков.

Подписчики обратили внимание, что Потехин заметно изменился, стал едва ли узнаваем. Только ничуть не постарел, все такой же темноволосый и с челочкой. Правда, уже без бородки.