Рубль вздрогнет: финансист Кравченко раскрыл, куда повернет доллар в новом году

Судьба отечественной валюты волнует не только профильных экспертов и специалистов, но и простых россиян. Ведь от курса рубля напрямую зависят цены на импортные товары и продукты, к которым прикипели люди.

По прогнозам финансистов, поводов для оптимизма в 2023 году относительно судьбы рубля будет мало. Поскольку в сложившейся ситуации на рынке сырья, вызванного экономическими проблемами, рубль будет дешеветь относительно доллара. Так считает финансовый аналитик Юрий Кравченко.