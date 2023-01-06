Хотели взломать дверь: что известно о пропаже звезды «Сватов» Татьяны Кравченко

Далее последовали подробности: звезда просто не приехала на спектакль в Петербург, поставив его под угрозу срыва. И поиски не принесли никаких плодов.

«Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло - самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро», - рассказал Садальский в своем блоге. – «Зритель приходит на двух звезд этого спектакля… Станиславский сказал, спектакль можно отменять, когда вперед ногами».

Коллектив в панике нашел выход из положения, срочно заменив актрису на Зою Буряк. Садальский назвал Кравченко «срывальщицей» и подчеркнул, что больше в пьесе она не играет. Тем временем, о судьбе Кравченко пока ничего не известно. Сайт «Экспресс-газета» подчеркивает, что ранее подобного поведения за актрисой не замечалось – она не позволяла себе срывать спектакли, и происшедшее в Петербурге – нонсенс.