Даня будет локти кусать: бывшая пассия Милохина в крошечном бикини схватилась за стринги посреди улицы

Блогер, бывшая девушка Дани Милохина Юлия Гаврилина, наиболее известная как Юлька Шпулька, улетела с подругами отдыхать в Дубай. Девушка не расстается со смартфоном и старается освещать каждый свой шаг в соцсети, чтобы не терять интерес подписчиков.

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На этот раз красотка в розовом мини-бикини позировала на фоне каменных джунглей. Она по старой моде схватилась за стринги, чтобы натянуть их как можно выше, будто проверяла зону бикини на прочность. Получилось довольно ярко и оригинально, подписчики сразу припомнили Милохину, кого он потерял.

Напомним, блогеры встречались в 2020 году, но спустя год расстались. Фолловеры по сей день грустят и считают Милохина и Гаврилину одной из самых ярких пар индустрии.