«Близняшки прижались друг к другу»: Валя Карнавал в кукольном платье обнажила «сладкое» декольте

Недавно Валя уехал в отпуск. Она красуется в купальнике на острове. Певица не стеснятся позировать в откровенных нарядах. А пока она наслаждается отдыхом, в Сеть артистка выложила кадры с вечеринки SnowПати, где она отметилась в кукольном белом платье с глубоким декольте. Карнавал не только показала стройные ноги, но и сразила всех пышным декольте.

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