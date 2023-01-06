«Близняшки прижались друг к другу»: Валя Карнавал в кукольном платье обнажила «сладкое» декольте

Валя Карнавал уже давно стала популярной. Она катается на дорогостоящем автомобиле, посещает красные дорожки и покупает люксовые бренды. Блогерша стала особенно известной, когда снялась в шоу «Звезды в Африке». Там она встретила спортсмена Сашу Стоуна, с которым теперь встречается. Пара готовится к свадьбе.
Недавно Валя уехал в отпуск. Она красуется в купальнике на острове. Певица не стеснятся позировать в откровенных нарядах. А пока она наслаждается отдыхом, в Сеть артистка выложила кадры с вечеринки SnowПати, где она отметилась в кукольном белом платье с глубоким декольте. Карнавал не только показала стройные ноги, но и сразила всех пышным декольте.
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Поклонники были восхищены ее образом. Валя многих покорила своей красотой. «Ой, прям нимфа», «Какая вы соблазнительная», «Близняшки выглядывают», «Декольте прям эталонное», «Близняшки прижались друг к другу», «Вы такая сладкая, как конфетка», «Вау, слов нет», — стали писать подписчики.