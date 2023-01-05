Клава Кока в лифе вышла на заснеженную улицу в горах: показала свои вздыбившиеся «вишенки»

А на этот раз Клава устроила себе новогодние каникулы. Она уехала на горнолыжный курорт. Певица теперь наслаждается снежными пейзажами. 5 января утром она решила похвастаться тем, в каком доме проснулась. Она распахнула рубашку, оставшись в лифе и брюках. Кока вышла на заснеженную улицу. Она засветила прелести фигуры на морозе.

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