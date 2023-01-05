Клава Кока в лифе вышла на заснеженную улицу в горах: показала свои вздыбившиеся «вишенки»

Клава Кока уже давно строит карьеру певицы. Ей удалось подписать контракт с крупным лейблом. Блондинка выпустила несколько хитов. Она выступает на премиях и записывает треки с популярными исполнителями. Артистка не боится экспериментировать со стилем. Она то и дело щеголяет в коротких платьях.
А на этот раз Клава устроила себе новогодние каникулы. Она уехала на горнолыжный курорт. Певица теперь наслаждается снежными пейзажами. 5 января утром она решила похвастаться тем, в каком доме проснулась. Она распахнула рубашку, оставшись в лифе и брюках. Кока вышла на заснеженную улицу. Она засветила прелести фигуры на морозе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда без макияжа. Многие также оценили ее формы. «Какая хорошенькая», «Роза в снегах», «А там тепло? Прям в лифе и на улице», «Ой, видны ваши вишенки», «Стоит надеть шубку», «Клава, ну что вы за шалунья», «Это очень пикантно», — стали писать в Сети.