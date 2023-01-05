Юлия Гаврилина натянула трусики выше бедер, засветив зону бикини на пляже: стыдливо отвела глазки

Поклонники следят за жизнью Гарилиной. Она ездит на дорогих машинах и покупает люксовые бренды. А 5 января блондинка выложила кадры, на которых позировала в мини-бикини цвета Барби. Она натянула трусики выше бедер. Юлия показала свои точеные формы, упругий бюст, не прикрыв даже зону бикини.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».