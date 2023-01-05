Юлия Гаврилина натянула трусики выше бедер, засветив зону бикини на пляже: стыдливо отвела глазки

Юлия Гаврилина уже несколько лет занимается блогерством и даже поет. Ей удалось стать частью отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что она дважды стала участницей шоу «Звезды в Африке». Недавно от нее снова ускользнула победа в проекте. Однако это ее не расстроило. Юная звезда выступила на дискотеке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», а потом уехала в Дубай.
Поклонники следят за жизнью Гарилиной. Она ездит на дорогих машинах и покупает люксовые бренды. А 5 января блондинка выложила кадры, на которых позировала в мини-бикини цвета Барби. Она натянула трусики выше бедер. Юлия показала свои точеные формы, упругий бюст, не прикрыв даже зону бикини.
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Юлия Гаврилина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится 20-летняя уроженка Тюмени. Она стыдливо отвела глаза, позируя на пляже. «Шикарная фигура», «Это просто вау», «Трусы словно на два размера больше», «Купальник портит фигуру», «Ой, зона бикини смущает», «Странный вид», — стали писать в Сети.