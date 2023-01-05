Уехала без мужа и дочки? Лера Кудрявцева в одном халате щегольнула на побережье в Омане

На этот раз Лера отметила Новый год дома с семьей. Она много времени уделила наследнице. Но 5 января телеведущая улетала из страны. В это время Макаров делился кадрами с малышкой Марией. Поклонники заподозрили, что Кудрявцева решила провести отпуск без мужа и наследницы.

В соцсети она поделилась кадрами, на которых прогуливалась по пляжу в одном халате и сланцах. Звезда прилетела в Оман.

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