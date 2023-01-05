Уехала без мужа и дочки? Лера Кудрявцева в одном халате щегольнула на побережье в Омане

Лера Кудрявцева продолжает работать на телевидении. Она ведет такие передачи как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит блондинка в 51 года. Она носит платья со стразами и яркие костюмы.Телеведущая успевает растить дочку Марию с мужем Игорем Макаровым.
На этот раз Лера отметила Новый год дома с семьей. Она много времени уделила наследнице. Но 5 января телеведущая улетала из страны. В это время Макаров делился кадрами с малышкой Марией. Поклонники заподозрили, что Кудрявцева решила провести отпуск без мужа и наследницы.
В соцсети она поделилась кадрами, на которых прогуливалась по пляжу в одном халате и сланцах. Звезда прилетела в Оман.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Вы вообще не меняетесь», «А маша с вами не поехала?», «Какое необычное место», «Вы просто богиня», «Как вам идут такие пейзажи», — стали писать подписчики.