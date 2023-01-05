«Готова к свиданию»: Ольга Бузова без одежды сняла себя на камеру в Минске, дразня мужчин

Пока многие отдыхают, Ольга устроила гастроли. На днях она выступила в Ереване, а вот 5 января телеведущая прилетала в Минск. Она успела в шортиках покрасоваться у зеркала. А вечером артистка приняла душ и засняла себя без одежды. Бузова прикрыла прелести фигуры полотенцем. Она похвасталась укладкой.

«Как хорошо, что мы вместе с девочка прилетели из Еревана. Вуаля и я практически готова к свиданию!» – похвасталась звезда.

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