«Готова к свиданию»: Ольга Бузова без одежды сняла себя на камеру в Минске, дразня мужчин

Ольга Бузова с 18 лет стала частью шоу-бизнеса. Она привыкла показывать свою жизнь всем. Ей удалось стать телеведущей и певицей. Однако до сих пор она не построила семью, но не перестает мечтать об этом. Артистка называет себя завидной невестой. А вот в Сети ее часто критикуют за откровенные наряды.
Пока многие отдыхают, Ольга устроила гастроли. На днях она выступила в Ереване, а вот 5 января телеведущая прилетала в Минск. Она успела в шортиках покрасоваться у зеркала. А вечером артистка приняла душ и засняла себя без одежды. Бузова прикрыла прелести фигуры полотенцем. Она похвасталась укладкой.
«Как хорошо, что мы вместе с девочка прилетели из Еревана. Вуаля и я практически готова к свиданию!» – похвасталась звезда.
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Поклонники были удивлены, что у Ольги намечается роман. Она отправилась в роскошный ресторан. Телеведущая не стала раскрывать имя спутника. В Сети ее снова раскритиковали за пикантные кадры. Фанаты считают, что ей не стоит привлекать мужчин такими откровенными видео.