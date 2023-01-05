«Нажрала чутка ляжки»: Самбурская в тугих лосинах похвасталась фигурой «восьмеркой» после Нового года

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Актриса призналась, что поправилась в отпуске. Она решила показать свои формы без прикрас.

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. Ко всему прочему, она строит карьеру певицы. Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастье. Однако не перестает работать над собой и регулярно занимается спортом. Она признается, что к женихам у не повышенные требования. 

Недавно Настасья отдохнула в Дубае. Она с радостью хвасталась, что проводит время на курорте. На Новый год актриса устроила танцы в мини-бикини. Тогда она была рада, что похудела. Однако спустя несколько дней артистка прилетела в Москву и узнала, что снова поправилась. 

На новых кадрах Самбурская в тугом топе и лосинах позировала перед камерой. Она показала стольной пресс и изящные бедра.

«Нажрала чутка ляжки за отпуск», – призналась звезда.

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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды

Поклонники считают, что актриса слишком требовательна к себе. Многие восхитились тем, как выглядит Самбурская и ее фигурой восьмеркой. «Вы поправились? Незаметно», «Такой пресс роскошный», «Ну у вас же точеная фигурка! Класс», «Бедра красивые, не придумывайте», «Ой, вот это животик», «Не дразните», — стали писать в Сети.

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