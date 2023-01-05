«Нажрала чутка ляжки»: Самбурская в тугих лосинах похвасталась фигурой «восьмеркой» после Нового года

Недавно Настасья отдохнула в Дубае. Она с радостью хвасталась, что проводит время на курорте. На Новый год актриса устроила танцы в мини-бикини. Тогда она была рада, что похудела. Однако спустя несколько дней артистка прилетела в Москву и узнала, что снова поправилась.

На новых кадрах Самбурская в тугом топе и лосинах позировала перед камерой. Она показала стольной пресс и изящные бедра.

«Нажрала чутка ляжки за отпуск», – призналась звезда.

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