«Нажрала чутка ляжки»: Самбурская в тугих лосинах похвасталась фигурой «восьмеркой» после Нового года

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ролей. Ко всему прочему, она строит карьеру певицы. Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастье. Однако не перестает работать над собой и регулярно занимается спортом. Она признается, что к женихам у не повышенные требования.
Недавно Настасья отдохнула в Дубае. Она с радостью хвасталась, что проводит время на курорте. На Новый год актриса устроила танцы в мини-бикини. Тогда она была рада, что похудела. Однако спустя несколько дней артистка прилетела в Москву и узнала, что снова поправилась.
На новых кадрах Самбурская в тугом топе и лосинах позировала перед камерой. Она показала стольной пресс и изящные бедра.
«Нажрала чутка ляжки за отпуск», – призналась звезда.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники считают, что актриса слишком требовательна к себе. Многие восхитились тем, как выглядит Самбурская и ее фигурой восьмеркой. «Вы поправились? Незаметно», «Такой пресс роскошный», «Ну у вас же точеная фигурка! Класс», «Бедра красивые, не придумывайте», «Ой, вот это животик», «Не дразните», — стали писать в Сети.