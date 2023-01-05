Ошеломила размером: Яна Кошкина в тугом платье блеснула манящей грудью без лифчика (видео)

Обычно Яна часто путешествует. Она любит нежится на море. Но на этот раз артистка встретила Новый год дома. В соцсети она поделилась кадрами, на которых покрасовалась у новогодней елки в шелковом платье-бюстье цвета фуксии. Кошкина блеснула увесистой грудью и осиной талией. Она поздравила своих фанатов.

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