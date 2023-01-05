Ошеломила размером: Яна Кошкина в тугом платье блеснула манящей грудью без лифчика (видео)

Яна Кошкина уже давно работает на телевидении. Ранее она вела шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Потом артистка стала сниматься в проекте «Однажды в России», а также в кино. Она славится своей внешностью. У актрисы точеная фигура. Она признавалась, что раньше занималась художественной гимнастикой.
Обычно Яна часто путешествует. Она любит нежится на море. Но на этот раз артистка встретила Новый год дома. В соцсети она поделилась кадрами, на которых покрасовалась у новогодней елки в шелковом платье-бюстье цвета фуксии. Кошкина блеснула увесистой грудью и осиной талией. Она поздравила своих фанатов.
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Поклонники были ошеломлены видом прелестей звезды без белья. Яна поразила их своим декольте. «Душа у тебя широкая! Глаз не оторвать», «Я вас троих поздравляю», «Какие у вас формы», «Янчик, у тебя спина не болит от такого количества красоты?», «Что с грудью, господи», «Когда же они вывалятся», — стали писать подписчики.