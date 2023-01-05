Растет артистка: четырехлетняя дочка Кудрявцевой спела новогоднюю песню для папы-хоккеиста

На этот раз Лера отправилась в Оман. Она решила отдохнуть на море. В то время ее муж Игорь Макаров поделился кадрами из гостиницы. Он заснял дочку, которая сидела за столиком в сером свитере. Малышка спела новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». Она сделала это эмоционально.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».