Растет артистка: четырехлетняя дочка Кудрявцевой спела новогоднюю песню для папы-хоккеиста

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она регулярно ведет не только передачи, но и концерты. В 51 год блондинка следит за внешностью и может похвастаться точеной фигурой. Она успевает строить карьеру и растить дочку Марию, которой четыре года. Недавно звезда решила устроить каникулы.
На этот раз Лера отправилась в Оман. Она решила отдохнуть на море. В то время ее муж Игорь Макаров поделился кадрами из гостиницы. Он заснял дочку, которая сидела за столиком в сером свитере. Малышка спела новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». Она сделала это эмоционально.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие посчитали, что у Марии настоящий талант. Пользователи Сети уверены, что у Кудрявцевой растет артистка. «Какой голосок», «А глазками как стреляет», «Ну старается, все выучила», «Ну талант очевиден! Пора отдавать на пение», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды