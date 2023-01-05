Бузова в коротких шортиках обнажила «сдобные» бедра: игриво повиляла своим «хвостом» в спальне

Ольга Бузова уже давно стала знаменитой на всю страну. Она уже не ведет шоу «Дом-2». Телеведущая работает в других проектах. Также она постоянно дает концерты. В свои 36 лет артистка следит за фигурой, но она не смогла похудеть к Новому году. Однако это не мешает ей щеголять в пикантных нарядах.
На днях Ольга побывала в Ереване. Она успела погулять и даже поплавать на лодке по озеру, а вечером выступила в боди на сцене. 5 января телеведущая прилетела в Минск. Она захотела поспать, несмотря на то, чтобы уже день. Бузова в майке и коротких шортиках покрасовалась в спальне. Она оголила бедра и стала ими вилять у зеркала.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Некоторые посчитали, что она перепутала и случайно выложила видео, так как кадры показались пользователям слишком личными. «Оля, опять мужчин соблазняешь?», «И что это? Танец самочки?», «Как показать ноги! Шикарная поза», «Танцуй пока молодая», «Ну тут такая высокая и длинноногая», — стали писать в Сети.