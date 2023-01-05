Бузова в коротких шортиках обнажила «сдобные» бедра: игриво повиляла своим «хвостом» в спальне

На днях Ольга побывала в Ереване. Она успела погулять и даже поплавать на лодке по озеру, а вечером выступила в боди на сцене. 5 января телеведущая прилетела в Минск. Она захотела поспать, несмотря на то, чтобы уже день. Бузова в майке и коротких шортиках покрасовалась в спальне. Она оголила бедра и стала ими вилять у зеркала.

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