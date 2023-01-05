Рудова в крохотном бикини повернулась к солнцу пышным тылом: подрумянила «сладкие булочки»

Этой зимой Наталья улетела в Дубай. Теперь она дразнит своих поклонников, публикуя горячие кадры с курорта. Актриса носит короткие платья и оголяет декольте. На этот раз она решила прилечь на полотенце, подставив солнцу свои пышные округлости фигуры. Рудова блеснула не только упругим бюстом, но и показала свой тыл.

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