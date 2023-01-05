Рудова в крохотном бикини повернулась к солнцу пышным тылом: подрумянила «сладкие булочки»

Наталья Рудова уже давно снимется в кино. Она знакома многим зрителям по роли в сериале «Татьянин день». Блондинка зачастую встречается на съемочной площадке с привлекательными мужчинами. Она поработала с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Сама актриса в 39 лет обладает эффектной фигурой, которую не боится показывать в кино и в жизни.
Этой зимой Наталья улетела в Дубай. Теперь она дразнит своих поклонников, публикуя горячие кадры с курорта. Актриса носит короткие платья и оголяет декольте. На этот раз она решила прилечь на полотенце, подставив солнцу свои пышные округлости фигуры. Рудова блеснула не только упругим бюстом, но и показала свой тыл.
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Поклонники были ошарашены фигурой Натальи. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это чикуля», «Горячие булочки», «Вы выглядите сногсшибательно», «Русалочку вынесло на берег», «Очень соблазнительные у вас прелести», «Загорят ваши выпуклости, аккуратнее», — стали писать пользователи Сети.