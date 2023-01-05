Топик сполз вниз: Валя Карнавал соблазнительно обнажила свою аппетитную грудь, прыгая на кочках

Валя Карнавал за последние годы стала особенно популярна. Она снимает ролики для соцсетей и даже выступает на сцене. В минувшем году ей удалось принять участие в шоу «Звезды в Африке». Она также нашла свою любовь в лице спортсмена Саши Стоуна. Примечательно, что пара готовится к свадьбе. А пока они уехали отдыхать на райские острова.
Несмотря на статус невесты, Валя продолжает откровенно одеваться. На днях она разила подписчиков своим фото в бикини. Блогерша теперь начинает день с роскошного завтрака с видом на небо и джунгли. А днем она катается на мопеде. В Сети оказалось видео, где Карнавал прыгает на кочках. Ее топик сполз вниз, оголив большую часть груди. Прелести юной звезды колыхались перед камерой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были заворожены видами. Многие осыпали певицу комплиментами. «Ну что за красотка», «Ой, как соблазнительно», «Топик придал пикантности», «Все показала», «Саша не заревнует?», «Формы не девушки, а женщины», «Такая вы пышечка», «Сочная со всех сторон», «Ауф, как вы прекрасны», — стали писать пользователи Сети.