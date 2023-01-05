Топик сполз вниз: Валя Карнавал соблазнительно обнажила свою аппетитную грудь, прыгая на кочках

Несмотря на статус невесты, Валя продолжает откровенно одеваться. На днях она разила подписчиков своим фото в бикини. Блогерша теперь начинает день с роскошного завтрака с видом на небо и джунгли. А днем она катается на мопеде. В Сети оказалось видео, где Карнавал прыгает на кочках. Ее топик сполз вниз, оголив большую часть груди. Прелести юной звезды колыхались перед камерой.

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