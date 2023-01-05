Бородина в купальнике обнажила «поджарившиеся» округлости фигуры: в ложбинке можно утонуть

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Ксения успела заработать целое состояние. А после развода с Курбаном Омаровым она стала еще чаще путешествовать и выходить в свет. Новый год звезда решила встретить с дочками за границей. Она отдыхает в Таиланде.
На этот раз Ксения наслаждается отдыхом. Она почти не делится кадрами с пляжа и даже не хвастается нарядами. Но 5 января телеведущая решила покрасоваться на курорте в купальнике. Она похвасталась бронзовым загаром. Лиф-бандо туго сдавил ее грудь. Бородина не стала сделать макияж, показав свою естественную красоту.
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Сама Ксения посетовала, что пожарилась на солнце и похожа на краба. Она расстроилась, что кожа покраснела. Поклонники отметили, что у 39-летней телеведущей красивая фигура. «А вы в отличной форме», «Какой сочный бюст», «Бронзовая статуя», «Ложбинка такая глубокая», «Поза лягушки выглядит вульгарно», — стали писать в Сети.