Бородина в купальнике обнажила «поджарившиеся» округлости фигуры: в ложбинке можно утонуть

На этот раз Ксения наслаждается отдыхом. Она почти не делится кадрами с пляжа и даже не хвастается нарядами. Но 5 января телеведущая решила покрасоваться на курорте в купальнике. Она похвасталась бронзовым загаром. Лиф-бандо туго сдавил ее грудь. Бородина не стала сделать макияж, показав свою естественную красоту.

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