«Помощница моя»: Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку, самостоятельно намывающую кухню, сидя на полу

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет передачи, шоу и концерты. Блондинка в 51 год не перестает удивлять публику своим моложавым видом и модными нарядами. Примечательно, что она успевает не только строить карьеру, но и растит дочку Марию. Кроха недавно увиделась с Дедом Морозом и Снегурочкой.
После праздников Лера готовится к отпуску. Однако в Москве она не дает скучать наследнице, которую водит на шоу и в рестораны. А на днях Мария поиграла дома с новым другом – кроликом. Девочка валялась на полу. Потом она решила помочь маме и стала отмывать фасад кухни тряпкой.
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«Мой, мой давай!» – сказала Кудрявцева.
«Какую тебе разукрашку, а? Мам, тебе больше не будет, потому что я тебе две открытки подарила, а Юли никаких. У нее таких еще нет. Ой, ой, ой», – сказала кроха.
«Ну хорошо. Помощница моя!» – заявила телеведущая.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды