«Помощница моя»: Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку, самостоятельно намывающую кухню, сидя на полу

После праздников Лера готовится к отпуску. Однако в Москве она не дает скучать наследнице, которую водит на шоу и в рестораны. А на днях Мария поиграла дома с новым другом – кроликом. Девочка валялась на полу. Потом она решила помочь маме и стала отмывать фасад кухни тряпкой.

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