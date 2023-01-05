Этим блюдом Меган Маркл покорила сердце принца Гарри - рецепт

Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри вела в Интернете блог, в котором рассказывала о секретах красоты и о рецептах любимых блюд. И одно из любимых вкусностей у герцогини всегда был банановый хлеб.

Именно его Маркл испекла самостоятельно, когда они с Гарри ездили в официальный тур по Австралии. Принц тогда признался, что в жизни не ел ничего вкуснее.

По просьбам подписчиков Меган выложила рецепт хлеба в Сети. Мы его тоже решили опубликовать для наших читателей.

Ингредиенты:

Бананы 2 шт.

Мука 150 г

Сливочное масло 150 г

Куриное яйцо 2 шт.

Сахарная пудра 100 г

Разрыхлитель 1 ч.л.

Имбирь 70 г

Шоколадная крошка 50 г

Способ приготовления:

Взбиваем сахарную пудру, добавляем яйца, муку и начинаем месить тесто. Бананы протираем в блендере, трем туда же имбирь и смешиваем смесь с тестом. В конце отправляем разрыхлитель и шоколадную крошку.

Полученную массу формируем в форму хлеба и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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