Этим блюдом Меган Маркл покорила сердце принца Гарри - рецепт

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Герцогиня очень гордится этим простым блюдом.

Меган Маркл до свадьбы с принцем Гарри вела в Интернете блог, в котором рассказывала о секретах красоты и о рецептах любимых блюд. И одно из любимых вкусностей у герцогини всегда был банановый хлеб.

Именно его Маркл испекла самостоятельно, когда они с Гарри ездили в официальный тур по Австралии. Принц тогда признался, что в жизни не ел ничего вкуснее.

По просьбам подписчиков Меган выложила рецепт хлеба в Сети. Мы его тоже решили опубликовать для наших читателей.

Ингредиенты:

  • Бананы 2 шт.
  • Мука 150 г
  • Сливочное масло 150 г
  • Куриное яйцо 2 шт.
  • Сахарная пудра 100 г
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Имбирь 70 г
  • Шоколадная крошка 50 г

Способ приготовления:

Взбиваем сахарную пудру, добавляем яйца, муку и начинаем месить тесто. Бананы протираем в блендере, трем туда же имбирь и смешиваем смесь с тестом. В конце отправляем разрыхлитель и шоколадную крошку.

Полученную массу формируем в форму хлеба и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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