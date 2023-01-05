«Без лишних сантиментов!»: постройневшая Самбурская в мини-бикини повиляла упругим «орехом» на камеру

Новый год Самбурская отпраздновала в Дубае. Она насладилась жаркой погодой. Актриса поделилась пикантными кадрами. Она устроила танцы в белом мини-бикини. Брюнетка повиляла упругими ягодицами перед камерой. Она показала изящные изгибы фигуры у окна в лучах солнца. Локоны строились по ее спине.

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