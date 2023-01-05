«Без лишних сантиментов!»: постройневшая Самбурская в мини-бикини повиляла упругим «орехом» на камеру

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Поклонники следят не только за ее карьерой, но и личной жизнью. Актриса мечтает о семье. Однако она не скрывает, что обладает колким характером и выдвигает высокие требования к женихам. В свои 35 лет артистка хвастается точеной фигурой. Она много лет занимается спортом.
Новый год Самбурская отпраздновала в Дубае. Она насладилась жаркой погодой. Актриса поделилась пикантными кадрами. Она устроила танцы в белом мини-бикини. Брюнетка повиляла упругими ягодицами перед камерой. Она показала изящные изгибы фигуры у окна в лучах солнца. Локоны строились по ее спине.
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«Джингл Беллз в здании! Без лишних сантиментов! На видео мой самый главный итог, я похудела! Аскеза от сахара на 5 месяцев и регулярные тренировки творят чудеса! Люблю вас», – заявила звезда.
Поклонники осыпали комплиментами Настасью. Она удивила своих фанатов. «Какая ж ты красивая-то», «Просто бесподобные формы», «Ох, вот это орех», «Хороша, слюнки текут», «Ой, прям пышные булочки», — стали писать подписчики.