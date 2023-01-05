О чем всю жизнь врала принцесса Диана - как прошло реальное знакомство с Чарльзом

Принцесса Диана при жизни рассказывала, что изначально не собиралась замуж за принца Чарльза. По ее словам, королевич очень нравился ее сестре, и она не хотела лезть в эту историю.

Однако королевский биограф и автор книги «Чарльз: человек, который станет королем» Говард Ходжсон утверждает обратное. Писатель утверждает, что Чарльз в то время был самым завидным женихом Великобритании и Диана, как и многие девушки, пытались сделать все возможное, чтобы он обратил на нее внимание.

«Осенью принц Чарльз принял приглашение остаться на уикэнд в Элторпе (поместье семьи Спенсер), и Диана сделала все, чтобы быть дома в эти выходные», — пишет биограф.

Диана никому про это не рассказывала, кроме Чарльза. Но все тайное всегда становится явным.

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