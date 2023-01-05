Пополневшая Бузова в боди задорно сверкнула передком на публике: «межножье» с бахромой вызвало оторопь

Ольга Бузова уже много лет ведет телепередачи и шоу. Она также строит карьеру певицы. Артистка в свои 36 лет может похвастаться финансовым успехом, а вот построить семью ей пока не удалось. Однако она не перестает следить за фигурой и облачаться в броские наряды, чтобы быть в центре мужского внимания.
Примечательно, что Ольга начала год с путешествий. Она побывала в Армении, где успела не только погулять, но и выступить на публике. Для такого случая артистка облачилась в боди с откровенным декольте. Она вышла на сцену и не только исполнила свои хиты, но и станцевала. Бузова расставила ноги и присела. Бахрома струилась по ее бедрам.
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Поклонники признались, что кадры у них вызвали оторопь. Одни подвергли критике ее пластику, а другие слишком смелый наряд. «У Бузовой ноги, как бревна», «Какой-то блеклый наряд», «Эта бахрома внизу смотрится как волосы», «Какая пухляшечка», «Ужасно смотрится низ, ноги массивные», — стали писать в Сети.