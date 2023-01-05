Пополневшая Бузова в боди задорно сверкнула передком на публике: «межножье» с бахромой вызвало оторопь

Примечательно, что Ольга начала год с путешествий. Она побывала в Армении, где успела не только погулять, но и выступить на публике. Для такого случая артистка облачилась в боди с откровенным декольте. Она вышла на сцену и не только исполнила свои хиты, но и станцевала. Бузова расставила ноги и присела. Бахрома струилась по ее бедрам.

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