«Мы счастливы, что ты у нас есть!»: Марина Юдашкина в модном платье в горох отметила день рождения зятя в Дубае

Новый год Юдашкины провели в Дубае. Они устроили семейные каникулы. Вся семья наслаждается теплой погодой. 5 января Марина нарядилась в черное платье в пол в горох. Модный наряд выгодно подчеркнул ее изящную фигуру. Супруги отметили день рождения своего зятя Петра Максакова.А вот Галина принарядилась в платье с принтом под зебру.

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