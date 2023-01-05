Волочкова в прозрачной тунике намочила зону бикини: водичка обласкала со всех сторон (видео)

Анастасия Волочкова уже давно выступает на сцене. Она давно покинула Большой театр, но не перестает купаться в овациях публики. Зачастую балерина оказывается в скандальных ситуациях. Она не боится носить откровенные наряды. Артистка хвастается своей безупречной растяжкой в 46 лет. На этот раз звезда улетела на Мальдивы.
Свой отпуск Анастасия начала с пикантных кадров. Она успела покрасоваться в стрингах и позировала под пальмой, раскинув ноги в шпагате. А вот 5 января балерина накинула поверх купальнике прозрачную туники. Она прошлась по побережью. Волочкова окунула ножки в воду и намочила свою зону бикини. Звезда засветила свои прелести.
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«Искренне делюсь радостью! Это мой любимый край Мальдивы», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Анастасия находится в хорошей форме. Однако некоторые подписчики ее снова раскритиковали. «Зачем на себя простынку надели?», «И зачем туника, если все видно», «А мужчина с вами не поехал?», «Вы там шалите в океане?», «Качели не для вас! С ногами забираться — неприлично» — написали фанаты.