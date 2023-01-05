Волочкова в прозрачной тунике намочила зону бикини: водичка обласкала со всех сторон (видео)

Свой отпуск Анастасия начала с пикантных кадров. Она успела покрасоваться в стрингах и позировала под пальмой, раскинув ноги в шпагате. А вот 5 января балерина накинула поверх купальнике прозрачную туники. Она прошлась по побережью. Волочкова окунула ножки в воду и намочила свою зону бикини. Звезда засветила свои прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».