«Очень радушно и мощно»: Галкин* с аншлагом выступил в Дубае, оставив Пугачеву с детьми в Израиле

Впервые Алла Пугачева предпочла встретить Новый год не в своем замке в деревне Грязь. В прошлом году она уехала в Израиль с семьей. Певица заботится о детях: дочке Лизе и сыне Гарри. А вот ее муж Максим Галкин* активно гастролирует. Однако почти весь декабрь он провел с женой и Новый год встретил с семьей.
Однако Максим* не утаивал, что начнет новый год с гастролей. И уже 4 января он приехал в Дубай. Свою жену и детей с собой артист не стал брать. Хотя на курорте находится близкая подруга Примадонны Марина Юдашкина.
Юморист собрал полный зал. Он успешно выступил на публике. Зрители осыпали его букетами и овациями.
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«Спасибо, дорогие мои зрители в Дубае! Это было очень радушно и мощно!» – заявила Максим*.
Напомним, что минувший год стал для звездной семьи непростым. На них обрушилось много критики из-за отъезда. Однако Алла Борисовна отметила, что рада была встретить Новый год в кругу близких друзей.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.