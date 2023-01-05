«Очень радушно и мощно»: Галкин* с аншлагом выступил в Дубае, оставив Пугачеву с детьми в Израиле

Однако Максим* не утаивал, что начнет новый год с гастролей. И уже 4 января он приехал в Дубай. Свою жену и детей с собой артист не стал брать. Хотя на курорте находится близкая подруга Примадонны Марина Юдашкина.

Юморист собрал полный зал. Он успешно выступил на публике. Зрители осыпали его букетами и овациями.

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