Рудова в платье не по размеру оголила аппетитные полушария груди: весь пляж обомлел

Недавно Наталья улетала отдыхать в Дубай. Она проводит время на курорте с Настасьей Самбурской. Многие осыпали комплиментами актрису, увидев ее в мини-бикини. А 5 января она прогулялась по пляжу в белом платье не по размеру. Рудова засветила пышные полушария груди в откровенном декольте.

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