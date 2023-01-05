Рудова в платье не по размеру оголила аппетитные полушария груди: весь пляж обомлел

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она не перестает сниматься в новых картинах. Актриса в свои 39 лет предпочитает следить за фигурой и носить женственные наряды. Примечательно, что блондинка скрывает личную жизнь. Однако она постоянно оказывается в центре мужского внимания.
Недавно Наталья улетала отдыхать в Дубай. Она проводит время на курорте с Настасьей Самбурской. Многие осыпали комплиментами актрису, увидев ее в мини-бикини. А 5 января она прогулялась по пляжу в белом платье не по размеру. Рудова засветила пышные полушария груди в откровенном декольте.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были взбудоражены кадрами. Многие осыпали комплиментами Наталью. «Какая вы шалунья», «Как ваше декольте маняще выглядит», «Очень красивая грудь», «А такие как вы существуют?», «Платье вам так идет, ничего лишнего», «Вам нужно пуговки закрепить, а то все видно», — стали писать в Сети.