Невестка Орбакайте засветила, что скрывает под мини-юбкой: блеснула сокровенным на корте в Голливуде

Семья Аллы Пугачевой постоянно находится в центре внимания. В минувшем году певица улетела в Израиль. Дочка артистки Кристина Орбакайте недавно улетела в США, где проводит время с дочкой Клавой. А вот сын Кристины Никита Пресняков отдохнул на Гавайях с женой Аленой Красновой. Теперь пара приехала в Голливуд.
В соцсетях Алена поделилась новыми фото 5 января. Она предпочитает вести активный образ жизни. Невеста Орбакайте обладает точеной фигурой. На этот раз она отправилась на теннисный корт в Голливуде. Блондинка в мини-юбке щегольнула на корте, не скрыв свои рельефные бедра. Краснова присела, засветив, что прячет под юбкой – облегающие шортики.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
«Мой любимый элегантный теннисный стиль», – написала жена Никиты.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это огонь», «Фигура роскошная», «Вам очень идет», «Вы в шикарной форме», «Просто нет слов», «Какая вы хорошенькая», «Точеная фигурка», — стали писать в Сети.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды