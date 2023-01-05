Невестка Орбакайте засветила, что скрывает под мини-юбкой: блеснула сокровенным на корте в Голливуде

В соцсетях Алена поделилась новыми фото 5 января. Она предпочитает вести активный образ жизни. Невеста Орбакайте обладает точеной фигурой. На этот раз она отправилась на теннисный корт в Голливуде. Блондинка в мини-юбке щегольнула на корте, не скрыв свои рельефные бедра. Краснова присела, засветив, что прячет под юбкой – облегающие шортики.

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