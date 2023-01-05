И ей 39? Народ ахнул, увидев Михалкову в задорной юбке школьницы: коленки молодые, осиная талия

У 39-летней актрисы Юлии Михалковой – внушительная армия поклонников, которая активно обсуждает ее фотографии в соцсетях.
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На этот раз публика не на шутку разошлась, увидев в ее аккаунте во «ВКонтакте» кадр у новогодней елочки.
На фото Михалкова наряжает елку в коротенькой клетчатой юбочке школьницы в складку, демонстрируя молодые коленки, стройные ножки и осиную талию.
Трудно поверить, что Юлии скоро будет 40 лет!
Народ ахнул, увидев Михалкову в задорной юбке школьницы. Фото: vk.com/mihalkova.julia