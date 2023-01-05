Что на самом произошло со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко: новые подробности

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко бесследно пропала. В Ленинградской области должен был состояться спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы», где актриса играет главную роль. Но на постановку она не приехала, трубки от коллег не поднимает.

Источник «МК» заявил, что Кравченко тяжело переживает смерть давнего знакомого - последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Новость о его уходе морально подкосила артистку, и она решила ото всех закрыться.

Коллега Кравченко Станислав Садальский предложил даже взломать ее квартиру. Актер беспокоиться, что с артисткой может что-то случиться.

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