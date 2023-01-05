«Ты или с ребенком в отпуск лети, или с мужиком!»: поступок Асмус в Дубае вывел Миро из себя

Лена Миро возмутилась поступком Кристины Асмус, которая улетела в Дубай с дочкой от Гарика Харламова Настей. По словам актрисы, поехать в Эмираты ее почти заставила наследница, дескать она и не хотела вовсе.

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Миро считает, что Асмус лукавит, ведь, по ее сведениям, на тот же курорт отправился предполагаемый новый возлюбленный звезды «Текста». Акула пера полагает, что артистка пытается усидеть на двух стульях.

«С одной стороны, мечтает доказать, что она прекрасная мать. С другой, что жутко востребованная женщина, у которой есть мужчина. Когда кто-то кого-то вывозит в Геленджик, это ведь как бы доказывает.

Но у Кристины опять вышло как-то не очень. Ты или с ребенком в отпуск лети, или езжай с мужиком. Совмещать два разных вида отпуска довольно глупо. Так ты никому ничего не докажешь, а только у всех возникнут вопросы», - высказалась в своем ЖЖ Миро.