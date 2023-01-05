Что-то случилось! Садальский предложил взломать квартиру пропавшей Кравченко

Звезда популярного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко не приехала на спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Ленинградскую область, где она играет главную роль. Артистка не отвечает на телефонные звонки и вообще ни с кем не выходит на связь.

Тревогу забил коллега артистки - Станислав Садальский. Актер всерьез обеспокоен поведением Кравченко. Он даже предложил взломать ее квартиру.

«От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло — самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро», — написал актер в своем Telegram.

Организаторы спектакля чудом выкрутились - на роль Кравченко срочно вызвали актрису Зою Бурляк. Но пока неясно, что же на самом деле произошло с актрисой.

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