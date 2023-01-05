Анна Седокова: «Про Пашу Волю ходят большие слухи!»

Анна Седокова рассказала интимные подробности о своих отношениях с мужем. Певица подчеркнула, что может заниматься любовью с мужем несколько дней.

«У супруга большие мячи. Мы занимаемся сексом не каждый день, ну через день, но почему это так всех волнует? Закрылись как-то и занимались сексом два дня!» - подчеркнула она.

При этом она зачем-то затронула Ляйсан Утяшеву, которая не так давно заявила, что ее муж - Павел Поля - ненасытный в этом вопросе.

«Утяшеву это не удивит, ведь про Волю ходят большие слухи. Все из нашего поколения знают, кто такой Паша Воля!» - отметила 39-летняя артистка в YouTube-шоу «Женский форум».

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