Рудова извернулась ужом на песке, показав свою пятую точку: разделенное «межбулочное пространство» (фото)

Наталья Рудова откровенно скучает сейчас на отдыхе в Дубае. Актриса призналась поклонникам, что не смогла найти интересную компанию, чтобы улететь на острова, поэтому приходится довольствоваться шумными пляжами в Эмиратах.

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Чтобы скрасить свой отпуск, знаменитая блондинка развлекается тем, что позирует в купальниках и размещает кадры в соцсетях, собирая восторженные комментарии поклонников.

Что говорить, фигура у 39-летней звезды – выше всех похвал! Дабы показать ее достоинства и округлость своей пятой точки, ей пришлось немало извернуться на песке. Но кадр оказался впечатляющим – с разделенным трусиками «межбулочным пространством».