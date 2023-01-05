Схватил за воротник и швырнул на пол: принц Гарри рассказал о нападении Уильяма в 2019 году

Конфликт между британскими принцами Уильямом и Гарри, начавшийся после того, как последний женился на американской актрисе Меган Маркл, не всегда ограничивался лишь словами.

В своих мемуарах, выдержки из которых оказались в распоряжении The Guardian, Гарри рассказывает о том, как три года назад брат напал на него и повалил на пол.

По словам младшего из сыновей принцессы Дианы, это случилось на кухне Ноттингемского коттеджа. Уильям тогда вновь начал высказывать недовольство по поводу поведения Меган, в частности, назвал ее «трудной», «грубой» и «резкой».

«Он схватил меня за воротник, порвал цепочку и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, а ее осколки вонзились в меня. Я пролежал там некоторое время, ошеломленный, а затем встал и сказал, чтобы он убирался», - пишет Гарри.

Принц уверяет, что Уильям хотел спровоцировать его на драку, но он решил не отвечать.

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