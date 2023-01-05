Рудова достойно уложила свои «вершины» в бюстье, чтобы пляж упал от дрожи в теле: мужчины изнемогают

39-летняя Наталья Рудова улетела на новогодние каникулы в Дубай, где осталась недовольна отдыхом. Сейчас актриса активно заполняет свои блоги возмущенными постами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В основном звезду раздражают дети, которые шумят рядом и не дают ей насладиться покоем. К слову, своих наследников у знаменитости нет.

«Невоспитанные дети – это зло. Родители, которые не контролируют поведение своих детей – зло. Наблюдения на пляже», - поделилась Рудова.

Судя по всему, Наталья рассчитывала на взрослый отдых, а тут какая-то малышня, кричащая под ногами, оказалась.

Наталья Рудова не зря припасла огромный арсенал купальников, которые каждый день меняет по несколько раз. На одном из последних кадров она выглядит особенно знойно, красиво уложив свой полный бюст в купальник-бюстье. Ох, держитесь мужики!