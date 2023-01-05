Бывший муж Ксении Бородиной намекнул на беременность своей девушки

У младшей дочки Ксении Бородиной, Теоны, в ближайшем будущем может появиться еще один единокровный брат или сестра. На это тонко намекнул отец девочки Курбан Омаров.

42-летний бизнесмен показал в Сети видео из кабинета врача, где находился вместе со своей молодой возлюбленной Валерией. По всей вероятности, это был кабинет врача-гинеколога.

«Сижу, жду, когда освободится», — пояснил Омаров.

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