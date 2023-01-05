Бывший муж Ксении Бородиной намекнул на беременность своей девушки

Курбан Омаров и его девушка Валерия

Курбан Омаров и его девушка Валерия. Фото: соцсети

Перед отъездом в отпуск пара отправилась в женскую консультацию.

У младшей дочки Ксении Бородиной, Теоны, в ближайшем будущем может появиться еще один единокровный брат или сестра. На это тонко намекнул отец девочки Курбан Омаров.

42-летний бизнесмен показал в Сети видео из кабинета врача, где находился вместе со своей молодой возлюбленной Валерией. По всей вероятности, это был кабинет врача-гинеколога.

«Сижу, жду, когда освободится», — пояснил Омаров.

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Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в 2021 году. Вскоре после этого мужчина завел отношения с красоткой Валерией, которая на 20 лет его младше.

Бизнесмен уверяет, что очень счастлив со своей новой девушкой. На днях они вместе должны отправиться отдыхать в одну из жарких стран.

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