Бывший муж Ксении Бородиной намекнул на беременность своей девушки

У младшей дочки Ксении Бородиной, Теоны, в ближайшем будущем может появиться еще один единокровный брат или сестра. На это тонко намекнул отец девочки Курбан Омаров.
42-летний бизнесмен показал в Сети видео из кабинета врача, где находился вместе со своей молодой возлюбленной Валерией. По всей вероятности, это был кабинет врача-гинеколога.
«Сижу, жду, когда освободится», — пояснил Омаров.
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Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в 2021 году. Вскоре после этого мужчина завел отношения с красоткой Валерией, которая на 20 лет его младше.
Бизнесмен уверяет, что очень счастлив со своей новой девушкой. На днях они вместе должны отправиться отдыхать в одну из жарких стран.