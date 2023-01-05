Без российского мяса «Биг Маков» не будет: «Макдоналдс» может уйти из Казахстана

После того, как компания «Макдоналдс» покинула Россию, уступив место новому отечественному бренду «Вкусно и точка», стало известно, что и Казахстан вскоре может остаться без давно знакомых ресторанов быстрого питания.

Дело в том, что «Макдоналдс» запретил своему казахстанскому франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков, в связи с чем у ресторанов возникли серьезные проблемы.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, подходящей альтернативы у местного «Макдоналдс» нет. Если они начнут закупать мясо из Европы, то бизнес окажется убыточным, так как стоимость продукта там выше, да и затраты на его транспортировку будут очень серьезными.

Сложившаяся ситуация вынуждает корпорацию всерьез задуматься об уходе из Казахстана, утверждает агентство.

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