Без российского мяса «Биг Маков» не будет: «Макдоналдс» может уйти из Казахстана

После того, как компания «Макдоналдс» покинула Россию, уступив место новому отечественному бренду «Вкусно и точка», стало известно, что и Казахстан вскоре может остаться без давно знакомых ресторанов быстрого питания.
Дело в том, что «Макдоналдс» запретил своему казахстанскому франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков, в связи с чем у ресторанов возникли серьезные проблемы.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, подходящей альтернативы у местного «Макдоналдс» нет. Если они начнут закупать мясо из Европы, то бизнес окажется убыточным, так как стоимость продукта там выше, да и затраты на его транспортировку будут очень серьезными.
Сложившаяся ситуация вынуждает корпорацию всерьез задуматься об уходе из Казахстана, утверждает агентство.
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В ноябре стало известно, что «Макдоналдс» покидает не только Россию, но и соседнюю Беларусь. Сообщалось, что теперь бывшие белорусские рестораны «Макдоналдс» будут работать как франчайзи сети «Вкусно и точка».